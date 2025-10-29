Terror en colegio de SMP: dejan cartucho de dinamita y suspenden clases por amenazas

Momentos de pánico vivieron los docentes y padres de familia del colegio privado Los Ingenieros, ubicado en San Martín de Porres, luego de que un cartucho de dinamita fuera dejado en la puerta del plantel como mensaje de una banda extorsiva.

SIGUEN EXTORSIONANDO COLEGIOS EN LIMA NORTE

La institución educativa, que atiende niveles de inicial, primaria y secundaria, decidió suspender las clases presenciales y trasladar a los escolares a la modalidad virtual, mientras se garantiza la seguridad de los estudiantes.

Según informó la Policía, los delincuentes habrían puesto en la mira a toda la cadena educativa, que cuenta con cuatro sedes en Lima. La tarde del lunes, agentes de la comisaría Sol de Oro llegaron hasta el plantel para dialogar con el representante legal y coordinar medidas de protección.

A través de un comunicado, la institución anunció que las clases se reanudarán próximamente en horario normal y con presencia policial permanente.

Los encargados del colegio evitaron declarar a la prensa, pero ya presentaron una denuncia formal ante la PNP, que investiga la amenaza bajo la modalidad de extorsión escolar.