SJL: cae banda que clonaba celulares robados y extraía información bancaria

En un megaoperativo en San Juan de Lurigancho, agentes de la División de Investigación contra el Crimen Organizado capturaron a tres sujetos acusados de clonar el IMEI de celulares robados y de extraer información bancaria de sus víctimas.

MODUS OPERANDI

Los detenidos recibían los teléfonos y se encargaban de “flashearlos”, es decir, borrar su identidad digital y asignarles un nuevo IMEI para revenderlos como equipos “limpios”.

“Se trata de personas dedicadas al delito de receptación agravada y clonación de celulares robados violentamente”, explicó un agente de la unidad especializada.

Entre los intervenidos figura Jean Paul Ernesto Manrique Jara, alias “J”, de 23 años, identificado como uno de los principales clonadores del país. El joven ya había sido detenido en julio por el mismo delito y se encontraba bajo comparecencia con restricciones.

Durante el operativo, la Policía incautó 19 celulares y equipos usados para alterar los códigos electrónicos. Algunos dispositivos eran transportados como si fueran comida, con el fin de burlar los controles policiales.

“Hemos hallado teléfonos solicitados por otras personas que los enviaban camuflados para evitar ser detectados”, detalló uno de los efectivos a cargo de la intervención.