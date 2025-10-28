En pleno estado de emergencia: dejan explosivo en puerta de colegio de SMP

Al parecer los casos criminales continúan registrándose en Lima y Callao pese al estado de emergencia anunciado por el presidente José Jerí. Esta vez, sujetos dejaron un explosivo en la puerta de un colegio en San Martín de Porres (SMP) el último fin de semana.

De acuerdo a los testigos, desconocidos llegaron hasta las inmediaciones del plantel CBI Ingenieros el domingo 26 de octubre y encendieron la mecha del artefacto, sin embargo, no hubo ninguna detonación, ya que, el fuego terminó apagándose.

PRESENCIA DE LOS AGENTES DE LA PNP

Tras el hecho, las autoridades del plantel anunciaron que las clases del lunes 27 pasaron a la virtualidad, por lo que, el martes 28, los estudiantes llegaron hasta el colegio, donde se registró una presencia de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Finalmente, los padres de familia se mostraron preocupados por este accionar criminal e hicieron un llamado a las autoridades a realizar todas las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables.