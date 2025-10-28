Investigan propiedad de vehículo donde alférez PNP fue asesinado en Carabayllo

Las investigaciones sobre el asesinato del alférez PNP Jordy Escobedo Mori en el distrito de Carabayllo, se centran en determinar la propiedad real del auto Subaru blanco donde ocurrió el crimen.

Según registros públicos, el vehículo pertenece a Rubén Edgardo Álvarez Peña desde 2022, pero el último lunes 27 de octubre una persona que se identificó como Luis Alberto Bocanegra Delgado, primo de Álvarez, afirmó ser el verdadero propietario ante la Dirincri en la avenida España.

Álvarez brindó su versión a las autoridades este lunes, mientras Luis Alberto Bocanegra hará lo propio para el martes 28 en la División de Investigación de Homicidios. La PNP espera que estos testimonios aporten datos cruciales para esclarecer las circunstancias del crimen del oficial de 23 años.

Hipótesis sobre crimen

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que la investigación mantiene todas las posibilidades abiertas. "No se puede descartar nada. Son investigaciones técnicas que utilizan método científico", dijo. El jefe policial precisó que criminalística proporcionará pruebas definitivas, sin excluir un posible nexo del hecho con la pareja sentimental de Escobedo Mori.

Piden justicia a ministro del Interior

Durante los funerales en Chachapoyas, la madre del alférez exigió justicia y se dirigió al ministro del Interior para que el crimen no quede impune. Familiares y amigos despidieron al efectivo cuyo sepelio se realizó con honores policiales.