Extorsionan a comerciantes en Comas con falsa rifa: víctimas pagan de S/2 a S/3 diario

Al parecer los casos de inseguridad ciudadana en Lima se registran diariamente. Esta vez, cámaras de seguridad de una panadería, ubicada en las inmediaciones del mercado Año Nuevo en Comas, captaron a un sujeto entregándole una falsa rifa a una comerciante.

Sin embargo, el ticket por el que desembolsan entre S/2 a S/3, no sería para un sorteo, sino por el supuesto concepto de brindarle algún tipo de protección a los diversos establecimientos de la zona. “Confórmate que es por seguridad, nada más”, se le escucha decir al sujeto que llegó al local.

NO SOLO LOS COMERCIANTES FORMALES SERÍAN LAS VÍCTIMAS

De acuerdo a la información recogida por un equipo de Buenos Días Perú, los casos extorsivos en esta zona de Comas, no solo alcanzaría a los comerciantes formales, sino que también, a los diversos vendedores ambulantes que ofertan sus productos en los alrededores del mercado Año Nuevo.

Por último, los afectados por esta nueva modalidad de cobro de cupos, hicieron un llamado al alcalde del distrito para que se tomen las medidas correspondientes al respecto y dar con la ubicación de los extorsionadores.