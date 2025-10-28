Lanzan explosivo contra cevichería en el Rímac: caso estaría vinculado a la extorsión del local

A pesar del estado de emergencia, los criminales continúan realizando acciones delincuenciales en diversos puntos de Lima. Esta vez, presuntos extorsionadores lanzaron un explosivo contra una cevichería ubicada en la cuadra 1 de la Av. Tarapacá en el Rímac.

Producto a la detonación del artefacto, la infraestructura del establecimiento se ha visto dañada. Del mismo modo, vecinos de la zona también se vieron atemorizados por el accionar que se registró en horas de la noche del último lunes 27 de octubre.

¿QUIÉNES ESTARÍAN DETRÁS DEL ATENTADO?

Tras este hecho, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta las inmediaciones del establecimiento para recoger los testimonios de la víctima y comenzar las indagaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables.

Finalmente, los vecinos de la cuadra 1 de la Av. Tarapacá hicieron un llamado a las autoridades para que se intensifiquen los operativos de la PNP en la zona, antes de que vuelva a registrarse un caso similar en otro negocio.