28/10/2025

Ascensor malogrado en puente Virgen del Carmen: elevador fue inaugurado en febrero pasado

De acuerdo a la comuna chalaca, este sería el tercer mantenimiento del año que se realiza por la inoperatividad de la plataforma.



Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el puente Virgen del Carmen, ubicado en el Callao, y corroboró que uno de los ascensores se encuentra malogrado desde el último viernes 24 de octubre. 

Algunos vecinos que utilizan a diario esta plataforma ahora no pueden utilizarla. Una mujer señaló que muchas personas suben al ascensor u otros cargan bultos lo que habría generado el desperfecto. 

Inconvenientes de transeúntes y uso del público

También personas de la tercera edad utilizan este ascensor para poder acudir a sus citas medicas en el hospital San José. De acuerdo a la municipalidad del Callao, los trabajadores que controlan el aforo de estos ascensores no se encuentran durante todo el día y se encuentran durante las tardes.

Asimismo, corroboramos que el único ascensor que se encuentra operativo es utilizado por público de todas las edades, cuando estas plataformas son destinadas a personas de la tercera edad o con movilidad reducida. 

Mantenimiento de ascensor por comuna chalaca

Como se recuera, el puente fue inaugurado en febrero de este año por el alcalde del Callao. De acuerdo a la comuna chalaca, es el tercer mantenimiento del año que se realiza por la inoperatividad del ascensor. 


