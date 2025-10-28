Ascensor malogrado en puente Virgen del Carmen: elevador fue inaugurado en febrero pasado

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el puente Virgen del Carmen, ubicado en el Callao, y corroboró que uno de los ascensores se encuentra malogrado desde el último viernes 24 de octubre.

Algunos vecinos que utilizan a diario esta plataforma ahora no pueden utilizarla. Una mujer señaló que muchas personas suben al ascensor u otros cargan bultos lo que habría generado el desperfecto.

Inconvenientes de transeúntes y uso del público

También personas de la tercera edad utilizan este ascensor para poder acudir a sus citas medicas en el hospital San José. De acuerdo a la municipalidad del Callao, los trabajadores que controlan el aforo de estos ascensores no se encuentran durante todo el día y se encuentran durante las tardes.

Asimismo, corroboramos que el único ascensor que se encuentra operativo es utilizado por público de todas las edades, cuando estas plataformas son destinadas a personas de la tercera edad o con movilidad reducida.

Mantenimiento de ascensor por comuna chalaca

Como se recuera, el puente fue inaugurado en febrero de este año por el alcalde del Callao. De acuerdo a la comuna chalaca, es el tercer mantenimiento del año que se realiza por la inoperatividad del ascensor.