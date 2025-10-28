Lince: detienen a joven de 22 años que integraría el 'Tren de Aragua'

Agentes del Grupo Especial contra el Crimen Organizado de la PNP, capturaron a una ciudadana venezolana de 22 años que integraría la organización criminal "Tren de Aragua". La intervención se realizó en las inmediaciones del Centro Comercial Risso, en Lince.

La mujer fue identificada como Daybelis Jhoselin Puerta Puerta, quien contaba con orden captura internacional emitida por la Interpol de Chile, por varios delitos entre ellos participar en el secuestro del ex alcalde del distrito de Macul en julio de este año.

Según indicaron las autoridades chilenas, el secuestro ocurrió en julio de este año y luego vino a nuestro país para integrar al 'Tren de Aragua'. La policía indico que la mujer se dedicaría a cobrar cupos a trabajadores sexuales venezolanas en Lince.

Intentó destruir celular y captura en conjunto con Chile

Al momento de su intervención, la joven intentó destruir su celular, pero los agentes lograron evitar su cometido. Las autoridades le venían siguiendo los pasos, pero finalmente fue capturada tras un trabajo conjunto con las autoridades chilenas.

Estuvo en prisión chilena y situación legal

De acuerdo a las investigaciones preliminares, Puerta Puerta purgó condena en Chile por cometer delitos por trafico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas. La mujer se encuentra en manos de la Interpol y se desconoce si se extraditada o expulsada de nuestro país.