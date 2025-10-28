Bloquean Av. Gambetta: conductores protestan por asesinato de chofer de combi

A una semana de haberse decretado el estado de emergencia en Lima y Callao, los ataques contra chóferes continúan registrándose. En horas de la noche del último lunes 27, un conductor fue asesinado en Ventanilla, causando que sus compañeros impidan el libre tránsito de buses en la Av. Néstor Gambetta.

Tras este nuevo hecho criminal, la víctima fue identificada como Johnny Esqueche Ningles (47), quien deja en la orfandad a tres pequeños y a una familia desamparada con esta pérdida, del único sustento de sus seres queridos.

De acuerdo a la información compartida por uno de sus colegas, Esqueche se encontraba manejando su unidad de trabajo, cuando de un momento a otro, fue interceptado por un sicario a bordo de una motocicleta, quien realizó una serie de disparos. El conductor fue conducido hacía el hospital Daniel Alcides Carrión para tratar de recibir atención, sin embargo, confirmaron su deceso en el nosocomio.

¿QUIÉNES SE ENCUENTRAN DETRÁS DEL ASESINATO?

Luego de haber cometido el atentado, los criminales que se identificaron como integrantes de la banda conocida como ‘Los Chukis’ dejaron un mensaje extorsivo, asegurándoles a todos los conductores que cubren la línea Lima-Callao comunicarse con ellos, y llegar a un acuerdo, sino los asesinatos continuarán en las calles del primer puerto.

Cabe mencionar que, en medio del bloqueo de las vías, se registraron una serie de enfrentamientos entre agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y manifestantes, quienes en todo momento impidieron el pase de los vehículos.