Alcalde de Los Olivos sobre estado de emergencia: “Hay que afianzar algunas acciones”

A una semana de haberse decretado el estado de emergencia en Lima y Callao, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, saludó la iniciativa del Gobierno de José Jerí, ya que, en su distrito, los casos criminales se estarían reduciendo.

De acuerdo al burgomaestre, la medida está dando resultados positivos, sin embargo, considera que deben realizarse una serie de mejoras. “Tenemos un sentido de esperanza en Los Olivos, no es suficiente, hay que potenciar y afianzar algunas acciones”.

FRENAR LA VENTA ILEGAL DE CHIPS

Para Felipe Castillo, los casos delincuenciales que se vienen registrando en Lima y Callao, son producto a la venta ilegal de chips en las calles, por lo que, hizo un llamado a las autoridades a continuar golpeando los mercados ilegales donde se ofertan estos accesorios.

“Donde empieza los procesos extorsivos son con los mensajes que llegan a los celulares, porque existe una venta indiscriminada de chips de teléfonos, por lo que, los delincuentes aprovechan para adquirir decenas de chips”, declaró.

Cabe precisar que, por medio de sus redes sociales, el presidente José Jerí descartó que pueda implementarse un toque de queda en Lima y Callao, sin embargo, anunció que intensificarán las medidas para reducir las cifras criminales en la capital y primer puerto.