Caen "Los Patrones de Agucho": banda se grababa con armas para extorsionar negocios en El Agustino

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a tres integrantes de una banda criminal denominada como "Los Patrones de Agucho", dedicada a extorsionar a locales comerciales, en el distrito de El Agustino.

Los detenidos fueron identificados como Jhostin Josué Pastor Águilar, José Manuel Vargas Pastor y Elean Pastor Najarro. "Así llames a quien llames, la policía no va a estar contigo 24/7... tarde o temprano te caigo", se escucha en uno de los mensajes extorsivos.

Armamento incautado

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola detalló que entre las pertenencias intervenidas se hallaron un arma de fuego, municiones y un artefacto explosivo. Los agentes también incautaron los teléfonos móviles utilizados para extorsionar a otras víctimas del distrito.

Filmaciones y detención en estado de emergencia

Arriola precisó que en los equipos celulares "se encuentran las filmaciones que utilizan para extorsionar". Los criminales se grababan mostrando explosivos y pistolas para "infundir miedo, terror y pánico" antes de concretar exigencias económicas.

En una grabación se escucha al extorsionador exigir "Dame 30, dame 35", refiriéndose a montos en soles. Cabe resaltar, que la operación se realizó bajo el amparo del estado de emergencia vigente, marco legal que permitió la captura de los sospechosos.