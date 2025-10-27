Feligresa hace pedido al Señor de los Milagros en el Callao: “Que termine la violencia en el Perú”

Este último fin de semana, el Señor de los Milagros regresó al Callao tras dos décadas de no recorrer las calles del primer puerto. Con flores y pancartas en manos, los devotos del ‘Cristo Moreno’ hicieron una serie de pedidos.

Durante la llegada del ‘Cristo de Pachacamilla’ a la provincia constitucional, una feligresa rezó para que ola de inseguridad ciudadana en el país pueda llegar a su fin, ya que, todos los días se registran muertes en el territorio peruano.

“Que cese toda la violencia en el Perú, que nuestros hijos tengan un buen futuro. Yo pido por mis hijos, salud, hermanos, sobrinos y todos”, comentó la devota mientras continuaba siguiendo al ‘Nazareno Móvil’.

JOSÉ JERÍ TAMBIÉN SE HIZO PRESENTE

En compañía del alcalde del Callao, Pedro Spadaro y el gobernador regional, Ciro Castillo, el presidente del Perú, José Jerí, se hizo presente en el recorrido del Señor de los Milagros por las calles del primer puerto.