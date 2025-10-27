Desarticulan banda criminal dedicada a préstamos "gota a gota" y extorsiones en Lima Norte

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticularon una presunta banda criminal integrada por ciudadanos extranjeros que sembraban el terror en Lima Norte. El cabecilla sería alias "El Catire", identificado como José Antonio del Blanco Martínez, de nacionalidad venezolana y española.

Durante el operativo, el sujeto disparó contra los agentes al notar la presencia policial, según confirmó a la prensa el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos.

El jefe policial señaló que "al notar la presencia de la policía por el lugar, salió por las ventanas y realizó disparos con armas de fuego". En el interior de la vivienda allanada se encontró un arma de fuego, drogas, celulares reportados como robados, pasaportes de distintas nacionalidades, un gran número de DNI y tarjetas del "gota a gota". El sujeto arrojó el arma al momento de la intervención policial.

Delincuente aparentaba ser empresario

Según Montúfar, "El Catire" aparentaba ser empresario, presentándose como dueño de un servicio de planchado y pintura. "Tenemos investigaciones en las cuales se evidencian el trabajo limpio que ellos vienen haciendo, pero atrás de ellos hay una criminalidad enorme", agregó el oficial.

Investigan vínculos con otros hechos delictivos

La policía viene investigando su vínculo con dos motocicletas que habrían participado en actividades delictivas y analiza los celulares y chips incautados durante el operativo realizado en esta zona de Lima Norte.