Ciudadanos tras robo en joyería cerca a Palacio de Gobierno: “No se ha hecho nada contra la criminalidad”

El último fin de semana, una joyería ubicada a pocos metros de Palacio de Gobierno fue asaltada, causando el asombro de los vecinos de la zona. Los hampones se llevaron más de medio millón de dólares.

Los criminales ingresaron al establecimiento a través de un forado. Una vez, en el interior del predio, los delincuentes se apoderaron de todo lo que hallaron a su paso, causando la indignación de la propietaria, quien hizo un llamado a la PNP para dar con el paradero los rateros.

CIUDADANOS OPINAN TRAS EL CRIMEN

Este hecho llamó la atención de los ciudadanos, quienes aseguraron que la criminalidad en el territorio peruano se ha expandido por todas las regiones, y al parecer, las autoridades del Gobierno hacen caso omiso a los crímenes.

“Se lamenta que se haya dejado mucho tiempo (que la delincuencia avance). El Congreso no ha sabido reaccionar a la altura, ni tampoco el mismo Gobierno. Han esperado para que la criminalidad desborde”, declaró una ciudadana.