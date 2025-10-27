Chofer muere y pasajero quedo herido tras ser baleados en el Callao: cámaras captaron ataque a combi

El conductor de una combi que cubría la ruta Sarita Colonia – Plaza Unión fue asesinado tras ser atacado a balazos. El hecho ocurrió la noche del último viernes 24 de octubre, en plena avenida Néstor Gambetta, en el Callao.

Como se observa en las imágenes, el sujeto en moto se detiene a la altura de la ventana del copiloto e inmediatamente dispara cuatro veces. Las balas perforaron el cuerpo del joven conductor, quien fue auxiliado sin éxito por los servicios de emergencia.

Las balas del sicario también impactaron contra un pasajero que fue trasladado al Hospital Sabogal para recibir atención médica. Gracias a las cámaras de seguridad , el momento del ataque ha podido quedar registrado así como la fuga de los delincuentes.

Crimen en pleno estado de emergencia

El crimen ocurre durante la primera semana del Estado de Emergencia decretado por el presidente José Jerí, evidenciando que los ataques a transportistas continúan a pesar de las medidas de seguridad implementadas.

Policía analiza imágenes

Cabe resaltar, que el video se encuentra en poder de la policía para identificar y detener al responsable de este ataque que mantiene en alerta a los trabajadores del transporte público en el primer puerto.