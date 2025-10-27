Adulta mayor termina grave tras caída de ascensor de condominio en Barranco

Un ascensor que debía facilitar el acceso a vecinos adultos mayores o con limitaciones de movimiento se desplomó repentinamente mientras transportaba a Cecilia Noquerol Laines, una adulta mayor de 77 años quien sufrió un accidente en un edificio, en Barranco.
El hecho ocurrió el 12 de octubre cuando la señora volvía a su casa utilizando el ascensor para discapacitados. "Se nota en el video que ella sube y luego desaparece, se desploma con tal fuerza y velocidad", relató Karyn Sara Laines, hija de la afectada.
La víctima se ha sometido a dos operaciones de trasplante total de rodilla y la caída provocó que se astillara el fémur alrededor de la prótesis que le permitía movilidad. "Han esperado estabilizarla para poder hacerle la operación", agregó su hija. Han pasado más de 12 días y el ascensor sigue en las mismas condiciones, fuera de servicio y abandonado.
Respuesta de administración de edificio
La respuesta de la administración del condominio sorprendió a la familia de la señora Cecilia Noquerol. En el grupo de WhatsApp de propietarios colocaron un papel indicando que no utilicen el ascensor, pero nadie se ha pronunciado oficialmente sobre el accidente. La mujer consideró el hecho como indignante ya que las autoridades del edificio no han asumido responsabilidad alguna.
Sanciones y silencio de administración de edificio
Según el abogado especialista en derecho inmobiliario Carlos Chueca, "si la administración no hizo el seguimiento y si de repente se le informó que hubo un desperfecto y la administración no tomó ningún tipo de acción o no le avisó a la junta de propietarios, la responsabilidad va a ser de la administración". Intentamos obtener una versión por parte de los administradores del edificio, pero no obtuvimos respuesta.