¡Digno de aplaudir! Mujer policía ayuda a ancianita a vender golosinas en San Borja

A través de las redes sociales, se hizo viral el video de una mujer policía ayudando a vender sus golosinas a una adulta mayor a pocos metros de la estación La Cultura de la Línea 1 del Metro de Lima en San Borja.

UN EJEMPLO A SEGUIR

Tras ver que los conductores y transeúntes no apoyaban a la anciana, la agente decidió dejar por un momento sus labores, y con el táper de productos decidió acercarse a los vehículos para obtener algún tipo de apoyo.

Luego de viralizarse las imágenes en las plataformas digitales, se conoció que la integrante de la PNP que tuvo está acción digna de aplaudir responde al nombre de Joselyn Huamán Palomino, quien recibió la colaboración de los chóferes.

Finalmente, un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la zona y conversó con una testigo, quien aseguró que la mujer policía terminó vendiendo todos los productos en menos de cuatro horas. “Lo ha hecho en dos o tres horas. Cuando me fui, ya había poquito en su táper”.