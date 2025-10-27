Villa El Salvador: ‘robacarros’ se enfrentan a balazos a policías cerca de universidad

Con el propósito de evitar ser detenidos tras el robo de una camioneta, delincuentes desataron una balacera contra los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la Av. Pedro Miotta, en Villa El Salvador, a pocos metros de una universidad.

MOMENTO EN EL QUE ABANDONARON LA UNIDAD

En medio de la persecución con los efectivos, los delincuentes chocaron contra una unidad para que después terminaran impactando contra el pilar del puente bypass de Villa El Salvador, causando que abandonen el vehículo de inmediato.

Al ver que el carro arrebatado quedó inmovilizado, los tres criminales que se encontraban a bordo decidieron comenzar un tiroteo contra los agentes de la PNP, con el propósito de evitar ser capturados, por lo que, terminaron escapando con rumbo desconocido.

Finalmente, una comerciante que presenció todo el hecho reveló que las personas que transitaban por la zona, tuvieron miedo de que alguna bala perdida terminara impactándolos, ya que, por el lugar es común ver a estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).