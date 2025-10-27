Familia de joven asesinada por marino pide cadena perpetua: "Quiero justicia para mi hija", señala su madre

Krystal Kamila Eneque Mendoza de 27 años es una nueva víctima de feminicidio en nuestro país. La joven fue asesinada por su expareja Aarón Humberto Zavaleta Bernazza, un suboficial en actividad de la Marina de Guerra del Perú, en un hostal, en La Perla.

En diálogo con Buenos Días Perú, la hermana de la víctima contó que el asesino en su declaración indicó que antes de cometer el crimen golpeó a Krystal y luego utilizó una sábana para asfixiarla.

"Él dice que ha sido un accidente cuando en realidad eso ya estaba planeado. Por qué romper el celular porque había pruebas de que lo estaba amenazando, de que mi hermana no quería estar con él", dijo.

Madre exige justicia y revela detalles

Por su parte, la madre de la víctima grabó un video luego de que una vecina le diera aviso de que su hija estaba siendo amenazada con un arma por el marino. La madre entre lágrimas exige justicia para que el crimen no quede impune.

Su progenitora reveló que el sujeto la amenazaba de muerte. "Me decía que si yo no seguía con él, me iba a matar a mi, te iba a matar a ti", dijo. Además contó que días antes las llaves de Krystal se le perdieron y tenía temor de que ingrese a su vivienda a atentar contra su familia.

"Yo pido justicia para mi hija, que este asesinato no se puede quedar así sin justicia, quiero justicia para mi hija", dijo muy afectada la madre de Krystal a las cámaras de Panamericana Televisión.

Piden cadena perpetua

Génesis Chávez, abogada de la familia señaló que se trataría de un homicidio calificado que es un feminicidio por lo que están pidiendo la pena de cadena perpetua. La letrada cuestionó que no se han seguido los protocolos ya que se hizo una denuncia previa y la comisaría de San Miguel "no hizo su trabajo" de tomar el hecho como tentativa de homicidio.

Marina destituye a suboficial

Chávez reiteró que el sujeto alegaría "demencia" o "esquizofrenia", lo cual no es verdad porque viene acosando a la joven desde hace meses. Asimismo, indicó que la Marina de Guerra del Perú ha destituido a Zavaleta Bernazza, pero no se pronunciado porque el arma que portaba el sujeto estuvo amenazando a su víctima durante varios meses.

Antecedentes y llamada a expareja contando crimen

De otro lado, la abogada contó que el sujeto tiene casos de infidelidad y violencia y les gusta tener cerca a sus exparejas, ya que incluso le contó sobre el asesinato de la joven con quien mantuvo una relación. "Se ha tomado el tiempo de llamar a sus exparejas por morbo para contarle el crimen" (...) "Que le den cadena perpetua y se pruebe la violencia sexual que ha cometido contra ella", agregó.