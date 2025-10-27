Los Olivos: instalan puesto de comando, pero casos criminales continúan registrándose

En medio del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, el último fin de semana se registró el asesinato contra un ciudadano extranjero en Los Olivos. Tras esta situación, se conoció que días atrás, se había instalado un puesto de comando ante el incremento de casos criminales en el distrito.

¿EN QUÉ CONSISTE LA ESTRATEGIA?

Tras este caso, el gerente de seguridad ciudadana, William Valladares brindó detalles en Buenos Días Perú sobre el nuevo plan que han diseñado las autoridades. Además, lamentó el crimen que ha vuelto a poner en zozobra a los vecinos.

“En la última sesión del Codisec que tuvimos por el estado de emergencia, se acordó poner un puesto de control y comando (...) Tenemos un patrullaje conjunto con la PNP, Ejército Peruano y serenos (…) Lamentamos los hechos delincuentes de origen venezolano que asolan a los residentes”, declaró.

Finalmente, Valladares precisó que los agentes de la Policía Nacional del Perú ya comenzaron con las investigaciones correspondientes para dar con el responsable del hecho criminal que terminó con la vida de un extranjero el último sábado.