Intervienen 6 discotecas que superaban aforo en Miraflores: detienen a sujeto que distribuiría drogas

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en conjunto con serenazgo, Defensa Civil y las Fuerzas Armadas, intervinieron seis discotecas que superaban el doble de su aforo y detuvieron a un sujeto que distribuiría drogas a los asistentes de estos locales, en Miraflores.

En diálogo con Buenos Días Perú, el comandante Mario Bonilla señaló se encontró que los establecimientos superaban el aforo permitido y tampoco se respetaría el rubro al que se dedicaban.

Las intervenciones se realizaron en locales nocturnos de calles como Manuel Bonilla y Las Pizzas. El detenido con droga en su poder fue trasladado a la comisaría de Miraflores para la investigaciones correspondientes.

Clausuran locales e intervienen a falsos taxistas

Bonilla detalló que se han clausurado los locales que están incumpliendo lo permitido por la ley. Asimismo, como parte del operativo se intervino a algunos taxistas que operarían en los exteriores de algunas calles para robar a los asistentes a las salidas de discotecas.

Investigación tras informe de Panorama

Sobre el ejercicio de meretricio en Miraflores tal y como lo reveló Panorama, el comandante mencionó que a través de inteligencia se viene identificado a las bandas que estarían operando en varias calles de Miraflores.