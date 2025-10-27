Trabajadores piden seguridad tras ataque contra gimnasio de SMP: “Mano dura contra la delincuencia”

En menos de dos semanas y por segunda ocasión, criminales que llegaron a bordo de una motocicleta atacaron el gimnasio Stephanos Fitness en San Martín de Porres (SMP) con el propósito de exigirle a los propietarios un pago de S/40 mil.

EXIGEN SEGURIDAD EN LA ZONA

Tras este hecho, trabajadores y clientes del establecimiento llegaron hasta el frontis del local con pancartas en la mano e hicieron un llamado a las autoridades para que puedan tomar cartas en el asunto.

“Estamos preocupados y miedo. Ya no sabemos si venimos a entrenar o no. Queremos pedir a la Policía Nacional del Perú que nos proteja y cuide, y que acabe con la extorsión y criminalidad que está pasando en nuestro país (…) Queremos que las autoridades pongan mano dura contra la delincuencia”, comentó uno de los usuarios.

Finalmente, una de las clientas del gimnasio contó que el propietario del establecimiento ha estado desembolsando dinero para que agentes de la PNP realicen operativos constantes, sin embargo, se registraba ausencia de los efectivos.