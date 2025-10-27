Disparan a hombre y advierten no alquilar a extranjeros: "Volaremos en pedazos sus casas"

Un hombre identificado como Dante Ramírez Díaz, fue herido por un sujeto que le propinó dos impactos de bala en el tórax y la cadera, cuando se encontraba en los exteriores de su vivienda, en Ancón.

Según las imágenes grabadas por el atacante, luego de disparar contra la víctima, el agresor dejó una nota que señala "Este es un aviso volaremos en pedazos sus casas a todas las personas que alquilen sus casas o cuartos a venezolanos. Hoy declaramos la guerra a todos los venezolanos que extorsionen en Ancón".

La misiva, firmada por "El Ampa de Ancón" agrega "Tienen 24 horas para que se retiren de Ancón y si no lo hacen empezaremos a matar a cada venezolano sean o no culpables o inocentes. Están advertidos".

Más ataques en Ancón

Este no es el único caso que aterroriza a los vecinos de Ancón, la semana pasada cámaras de seguridad captaron los precisos momentos en que dos sujetos a bordo de una moto dispararon hasta quince veces contra una vivienda.

Disputa de bandas rivales

La víctima de ese ataque anterior también denunció ser blanco de extorsiones, donde le exigían el pago de S/50 mil. También en Ancón, un grupo de mototaxistas fue blanco de las extorsiones. De acuerdo a información de las autoridades, la serie de crímenes en el distrito se debe a una disputa del territorio entre bandas criminales rivales.