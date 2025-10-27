En pleno estado de emergencia: sicario persigue a balazos a hombre en SMP

A casi una semana de haberse decretado el estado de emergencia en Lima y Callao, los casos de inseguridad ciudadana continúan registrándose. Esta vez, cámaras de seguridad captaron a un sicario persiguiendo a un hombre frente a una tienda en San Martín de Porres (SMP).

ACCIONAR DEL CRIMINAL

En las imágenes, se observa al criminal caminando campantemente por la zona. Al observar a su víctima, saca su arma de fuego y con pistola en mano, avanza sigilosamente hasta su ubicación, mientras que dos de sus cómplices lo esperan en un punto estratégico.

El sicario realizó más de seis disparos contra el hombre, sin embargo, ningún proyectil terminó hiriéndolo de gravedad, ya que, las balas terminaron impactando en un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública y fue usado como escudo.

Finalmente, se conoció que la víctima se encuentra recibiendo atención médica en el hospital Cayetano Herida, mientras que los vecinos de SMP exigieron a las autoridades del distrito mayor patrullaje de la PNP por la zona.