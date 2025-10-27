Detienen a delincuente cuando extorsionaba a trabajador de farmacia en El Agustino

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a un sujeto en el preciso momento en que se encontraba extorsionando a una farmacia. El hecho ocurrió en la avenida Las Magnolias, en el distrito de El Agustino.

Las cámaras de seguridad del negocio captaron al sujeto identificado por la policía como José Manuel Vargas Pastor, quien se hizo por pasar como cliente y tras tener la atención del trabajador, le exigió la suma de S/25.

Intenta justificarse e inician investigación

El acto extorsivo también fue grabado por el mismo sujeto; sin embargo, el extorsionador fue intervenido por la policía. En un primer momento, negó el acto extorsivo e indicó que se trataba de un intercambio con el trabajador porque no quiso venderle un medicamento.

Pero tras ser expuesto por las grabaciones, señaló que solo intentó "tantear" el cobro de cupo. La policía viene investigando si el sujeto está involucrado en otros actos extorsivos registrados en negocios de la zona.

Se exhibía en redes sociales con armas

Cabe resaltar, que Vargas Pastor se exhibía si miedo alguno con armas de fuego en sus redes sociales y al parecer, la policía ya le venía siguiendo los pasos por lo que lograron detenerlo tras extorsionar al negocio.