Feminicidio en La Perla: víctima había puesto denuncia contra marino horas antes del crimen

Un nuevo feminicidio ocurrió en el distrito de La Perla, luego de que un suboficial en actividad de la Marina de Guerra del Perú de 27 años, asesinó a su expareja Krystal Kamila Eneque Mendoza en un hostal.

La víctima, también de 27 años, había denunciado horas antes al marino identificado como Aarón Humberto Zavaleta Bernazza, por acoso y hostigamiento. "Siempre la acosaba, le quitaba el celular, le pegaba", dijo un familiar de la joven.

Denuncia antes de crimen y detención

En un video registrado antes del crimen se observa a Krystal aún con vida junto a su expareja, mientras la madre de la joven exhortaba al sujeto a retirarse de su casa. Posteriormente, acudieron a la comisaría de San Miguel para presentar una denuncia.

Sin embargo, pocas horas después, la policía recogía el cadáver de la víctima de la habitación de un hostal. Luego de cometer el feminicidio, Zavaleta huyó hacia su vivienda, donde fue detenido por la policía.

Intenta atentar contra su vida y traslado a Depincri

La policía señaló que Zavaleta en un primer momento se encerró y amenazó con quitarse la vida con un arma de fuego. Personal de la SUAT logró romper la puerta e intervenirlo después de tensos momentos donde el sujeto manifestó su intención de suicidarse.

El feminicida fue trasladado al Depincri de Bellavista para las investigaciones correspondientes. La familia de Krystal Eneque Mendoza lamenta su pérdida y recuerda con nostalgia a la joven a quien no volverán a ver.