José Jerí continúa participando en operativos policiales: presidente recorre Comas y SJL

Tras haberse anunciado el estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, José Jerí continúa participando en los operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta vez, el presidente llegó en horas de la madrugada de este lunes 27 de octubre a diversos distritos de la capital.

En compañía del alcalde de Comas, Ulises Villegas y el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, el mandatario acudió a la central de monitoreo de cámaras de seguridad de la jurisdicción.

LLEGÓ HASTA SJL

Luego de su visita a Comas, José Jerí llegó hasta San Juan de Lurigancho (SJL), distrito donde los agentes de la PNP realizaron un operativo de control de identidad en un local nocturno, donde intervinieron a más de 100 personas y hallaron dos armas de fuego.

La participación de José Jerí en el trabajo de los agentes de la PNP en SJL duró menos de 10 minutos, por lo que, después retornó a Palacio de Gobierno para continuar sosteniendo reuniones con las autoridades de las diversas carteras ministeriales.