Alcalde Reggiardo denuncia intento de extorsión contra ingenieros de obra de la Municipalidad de Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima se habría convertido en el nuevo blanco de la criminalidad. El propio alcalde Renzo Reggiardo denunció que diez sujetos armados amenazaron a los ingenieros encargados de una obra municipal en San Juan de Lurigancho.

“El día de ayer hemos tenido un acto de extorsión en este mismo lugar. Hay evidencia del vehículo en el que se trasladaron diez personas con armas de fuego. Tenemos la placa y confiamos en que la Policía Nacional actuará con eficiencia”, declaró Reggiardo.

Según el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Mario Casaretto, los atacantes se acercaron directamente al personal técnico para intimidarlos con armas de fuego y exigir que se “respetara su zona”.

“Amenazaron a los ingenieros diciéndoles que ya estaban haciendo un trabajo aparte y que debían cumplir con ellos”, relató Casaretto.

El vehículo utilizado por los delincuentes fue captado por cámaras de seguridad cuando abandonaba el distrito por las inmediaciones de Puente Nuevo. Las autoridades presumen que los extorsionadores creyeron que la maquinaria usada en los trabajos era tercerizada, cuando en realidad pertenece a la Municipalidad de Lima.

“Estamos hablando de más de 50 maquinarias municipales al servicio de la población, realizando labores de descolmatación y limpieza”, precisó Casaretto.

El alcalde Reggiardo advirtió que se trata de un caso grave, pues demuestra que las bandas criminales ya están extorsionando al propio Estado.

“Esto no es nuevo. Está pasando en muchas municipalidades. Las empresas que ganan licitaciones y las propias comunas están siendo afectadas, lo que retrasa el desarrollo de las obras”, señaló.

Toda la información del caso, incluido el número de placa del vehículo, ha sido puesta a disposición de la Policía Nacional, que ya inició las investigaciones para dar con los responsables.