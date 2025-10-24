Parque de las Leyendas le responde a Guido Bellido tras proyecto que busca cerrar zoológicos

El polémico proyecto de ley presentado por el congresista Guido Bellido, que propone el cierre progresivo de todos los zoológicos del país en un plazo de 10 años, ha generado rechazo entre especialistas y cuidadores del Parque de las Leyendas.

Desde el recinto de San Miguel, la subgerente de zoología Sara Cuestas Rueda aseguró que los animales se encuentran en buenas condiciones y que el parque cumple con todas las normas nacionales e internacionales de bienestar animal.

“El Parque de las Leyendas es un zoológico tipo A, autorizado por el Serfor y miembro de la Asociación Latinoamericana de Zoológicos y Acuarios. Cumplimos con los estándares de bienestar del WAZA”, explicó la especialista a Buenos Días Perú.

Cuestas precisó que detrás del cuidado de las especies hay un equipo multidisciplinario integrado por veterinarios, biólogos, ingenieros zootecnistas y forestales, que trabajan en la nutrición y rehabilitación de los animales.

“El 100% de los animales nativos han sido rescatados por las autoridades competentes. Aquí los rehabilitamos, realizamos tratamientos médicos y diseñamos dietas especializadas. Muchos de ellos no podrían sobrevivir si fueran liberados nuevamente”, añadió.

Durante el recorrido, se mostró la isla de los monos, donde los visitantes pueden observar ambientes acondicionados que reproducen los ecosistemas naturales de la selva.

“Antes los zoológicos eran jaulas. Hoy en día eso ha cambiado. Hablamos de recintos amplios, con enriquecimiento ambiental y cuidado constante”, puntualizó Cuestas.

POR QUÉ EL CONGRESISTA BELLIDO QUIERE CERRAR LOS ZOOLÓGICOS

El proyecto de Bellido Ugarte plantea prohibir la creación de nuevos zoológicos públicos o privados y convertir los existentes en centros de rescate o conservación. Sin embargo, profesionales del sector advierten que cerrar estos espacios podría poner en riesgo a miles de animales rescatados que dependen de la atención técnica que hoy reciben.