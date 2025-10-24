Operativo en “La 50”: hallan autopartes robadas y vehículos adulterados valorizados en más de medio millón de soles

Agentes de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) intervinieron el conocido mercado informal “La 50”, ubicado en el distrito de Independencia, donde hallaron autopartes robadas valorizadas en más de medio millón de soles y vehículos de dudosa procedencia.

Durante el operativo, los efectivos policiales rompieron candados y revisaron varios locales, encontrando más de 4,000 accesorios y repuestos, entre ellos bombas de combustible, filtros de aire, timones, consolas y sistemas eléctricos.

“Solo se encontraron más de 3,000 conectores eléctricos, cada uno valorizado entre 40 y 50 soles. Eso representa más de 135,000 soles solo en ese lote”, detalló un agente de Diprove.

En una de las cocheras del mercado, los policías descubrieron tres vehículos —una camioneta y dos combis— con placas que no coincidían con el número de motor. Además, estas unidades acumulaban multas y deudas superiores a los 60 mil soles.

DETENIDOS

Durante la intervención fue detenido Edwin González, identificado como trabajador de uno de los puestos comerciales. Las autoridades investigan su vínculo con las redes dedicadas al robo y venta ilegal de autopartes.

Según informó la PNP, solo en los primeros dos días del estado de emergencia en Lima y Callao, la Diprove ha logrado recuperar autopartes y accesorios robados valorizados en más de un millón de soles.