Banda asalta dos negocios en menos de 10 minutos en SMP: víctimas denuncian nula respuesta del serenazgo

La delincuencia no da tregua ni en estado de emergencia. En el distrito de San Martín de Porres, una banda de asaltantes robó dos tiendas en menos de 10 minutos, llevándose cerca de 8 mil soles en efectivo y equipos celulares, mientras las víctimas pedían ayuda sin obtener respuesta de las autoridades.

Las cámaras de seguridad registraron cómo dos hombres actúan al mismo tiempo: uno llega en motocicleta y ataca una tienda de artículos para el hogar, mientras su cómplice ingresa a pie al negocio contiguo. Ambos amenazan a los trabajadores, los empujan hacia la caja y huyen tras apoderarse del dinero y los celulares.

“El sujeto entró rapidísimo, en menos de 30 segundos. Golpeó a mi trabajadora, la empujó y le quitó el celular. Tenía un arma, ella solo atinó a entregarle todo”, contó la encargada de uno de los locales a Buenos Días Perú.

La mujer indicó que los delincuentes se llevaron 4 mil soles, dinero destinado al pago del alquiler del mes. Intentó comunicarse con serenazgo y la Policía, pero —según denuncia— las líneas no contestaban.

“Llamé al 105 más de diez veces. Vinieron recién media hora después. Yo misma fui a buscar una caseta de serenazgo, pero dijeron que no habían escuchado nada”, relató indignada.

En el segundo negocio, ubicado a pocos metros, el ladrón ingresó con mascarilla y gorra, robó los celulares de los clientes y sustrajo otros 4 mil soles de la caja registradora.

“El tipo ya conocía el local. Se agachó donde la vendedora deja su celular. Sabía todo, incluso a qué hora cerrábamos”, declaró el propietario, quien pidió mayor presencia policial en la zona comercial del jirón Huaraz.

Los vecinos afirman que, pese a los constantes robos, no hay patrullaje ni cámaras municipales operativas.

“Estamos indignados. El serenazgo está a dos cuadras y dice que no escuchó los gritos. Trabajamos con miedo”, señaló una de las víctimas.

Los afectados exigieron al alcalde Hernán Sifuentes y a la Policía Nacional reforzar la seguridad en el sector, ya que los asaltos son cada vez más frecuentes a pesar del estado de emergencia decretado en Lima y Callao.