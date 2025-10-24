Buenos Días Perú

Actor denuncia robo en su vivienda en El Agustino: cámaras captan a pareja ingresando sin forzar la puerta

Los delincuentes se llevaron equipos, instrumentos y objetos personales de gran valor. El actor Carlos Hurtado sospecha que el robo fue planificado y que los ladrones contaban con información interna



Un nuevo caso de robo en una vivienda fue registrado en el distrito de El Agustino, esta vez en la casa del actor Carlos Hurtado, quien denunció que delincuentes ingresaron a su habitación sin forzar la puerta principal y se llevaron diversos objetos de valor.

Las cámaras de seguridad instaladas por el propio afectado registraron el momento en que una mujer y un hombre llegan en una camioneta blanca, observan el inmueble y logran abrir la puerta con total facilidad. Luego de unos minutos, salen cargando bolsas y pertenencias, y antes de huir, el hombre regresa para cerrar la puerta.

“Se ve claramente que no rompen nada, ni usan herramientas. Abren, entran, roban y el hombre hasta se toma el tiempo de cerrar la puerta. Eso demuestra familiaridad”, comentó el actor a Buenos Días Perú.

SOSPECHA QUE ALGUIEN LE AVISÓ A LOS LADRONES SOBRE SU RUTINA

Entre los objetos sustraídos se encuentran una computadora de escritorio, una impresora, una guitarra, electrodomésticos, ropa de trabajo y premios personales. Hurtado señaló que el robo ocurrió dos horas después de salir a laborar, lo que refuerza su sospecha de que los delincuentes conocían su horario y tenían acceso a las llaves.

“Antes eran sospechas, ahora tengo la convicción de que fue premeditado. Todos los inquilinos tenemos la misma llave y la chapa no fue cambiada. Me han dejado en un desconcierto económico total”, relató.

El actor aseguró que entregó las imágenes y las pruebas al Ministerio Público, incluyendo huellas dactilares y la placa del vehículo usado en el robo. Asimismo, pidió que se investigue a los demás inquilinos y al dueño del inmueble, con quien —dijo— había tenido desacuerdos previos sobre la falta de seguridad.

“A nadie más le robaron nada. En el primer piso viven los dueños y otros inquilinos, pero solo entraron a mi cuarto. Quiero que se sepa quién pasó la información”, afirmó indignado.


