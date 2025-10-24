Los Michis de Ventanilla: capturan a cabecilla de banda criminal que tenía nueve cadenas perpetuas

En un amplio operativo, agentes de la Policía Nacional capturaron en Ancón a Pablo Cesar Heredia Heraldo, alias “Pipo”, presunto cabecilla de la organización criminal "Los Michis de Ventanilla". El sujeto registra nueve cadenas perpetuas.

La intervención se realizó en el marco del estado de emergencia, alias “Pipo” fue detenido en su vivienda, opuso tenaz resistencia, pero logró ser reducido por los agentes del orden luego de unos minutos y trasladado a la sede de Dirincri.

AMENAZABAN JUECES

“Los Michis de Ventanilla”, operan en distintos distritos de Lima Norte y se dedicaban a actividades criminales como el sicariato, la extorsión y otros delitos. Según las autoridades su captura es un duro golpe a este grupo criminal.

Asimismo, estos delincuentes venían amenazando a representantes de la Fiscalía y a los magistrados del Poder Judicial encargados de los juzgados de Ventanilla, que procesaban a los miembros de distintas organizaciones criminales.