Imágenes exclusivas de ataque a mototaxi en Independencia: incendian vehículo por S/5

Buenos Días Perú obtuvo imágenes exclusivas del atentado contra una mototaxi en el distrito de Independencia, ocurrido la madrugada de este viernes. El ataque, que fue registrado por cámaras de seguridad, estaría vinculado a una red de extorsionadores que exige a los transportistas una cuota diaria de cinco soles.

Cinco minutos antes del atentado, uno de los delincuentes dejó una carta extorsiva en otra unidad cercana, advirtiendo que quemarían los vehículos si no se realizaban los pagos. Luego, dos sujetos se acercan a la mototaxi de tipo torito, la rocían con combustible y la prenden fuego en menos de 15 segundos, para luego huir corriendo.

La unidad incendiada pertenece a la Asociación de Servicios Especiales Arabicus 2002, que agrupa a 140 transportistas de la zona de Tahuantinsuyo, considerada de alto riesgo. Sin embargo, los ataques se han concentrado en una sola familia que trabaja en esta asociación.

TRES ATENTADOS EN UNA SEMANA

En los últimos días se han registrado tres atentados con la misma modalidad y a la misma hora: 3:30 de la madrugada.