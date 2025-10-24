Asesinan a policía en Carabayllo: detienen a cuatro presuntos implicados en muerte de alférez

La Policía Nacional detuvo a cuatro presuntos implicados en el ase​sinato del alférez Jhordy Escobedo Mori, de 23 años, ocurrido en el distrito de Carabayllo. Los sujetos fueron intervenidos durante la madrugada como parte de los operativos del estado de emergencia en Lima Metropolitana.

Según informó el equipo de Buenos Días Perú, los detenidos estarían vinculados al vehículo usado para huir del lugar del crimen y son sometidos a pruebas de balística para determinar si dispararon el arma que acabó con la vida del joven efectivo.

Como se recuerda, el alférez Escobedo fue asesinado de dos impactos de bala en la cabeza y el cuello, en la avenida San Pedro, a pocos minutos de su base. Testigos y cámaras de seguridad permitieron rastrear el trayecto de fuga de los agresores, lo que habría sido clave para ubicar a los sospechosos.

NO DESCARTAN QUE MÓVIL SEA TRÁFICO DE TERRENOS

Fuentes policiales indicaron a Panamericana Noticias que una de las hipótesis apunta a que el crimen estaría relacionado con investigaciones sobre tráfico de terrenos en la zona, aunque no se descartan otras líneas.

El general José Zavala, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), confirmó que la pareja del alférez fue citada solo como testigo y ya brindó su manifestación ampliada.

El asesinato del joven agente ha causado profunda consternación entre sus compañeros, quienes fueron los primeros en auxiliarlo tras el ataque.

Las investigaciones continúan bajo reserva, mientras se esperan los resultados de las pruebas periciales y el análisis de las cámaras de seguridad para determinar la responsabilidad de los cuatro detenidos.