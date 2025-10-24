Pese al estado de emergencia, motos lineales operan como “taxis” en Surco y San Borja

En plena vigencia del estado de emergencia en Lima y Callao, continúa la prohibición de que dos personas adultas circulen en motocicleta, una medida que busca reducir los asaltos cometidos por delincuentes a bordo de estos vehículos. Sin embargo, las cámaras de Panamericana Televisión registraron que en los alrededores de la estación Cabitos, en Surco, motociclistas siguen ofreciendo transporte informal tipo “colectivo”.

MOTOS LINEALES COMO TAXIS

El equipo de Buenos Días Perú constató que estos conductores operan desde el cruce de las avenidas Aviación y Alfredo Benavides, donde recogen pasajeros que acaban de salir del Metro de Lima.

“Es una zona muy concurrida. Los motociclistas esperan en la esquina, sube un pasajero y se van. Apenas uno parte, otro ocupa su lugar”, detalló la reportera Yulissa Rivera.

El servicio se ofrece a tarifas que van de 5 a 15 soles, dependiendo de la distancia, y los conductores salen desde una calle posterior al supermercado cercano, donde se organizan con jaladores que avisan por señas o llamadas cuando llega un cliente.

“Hay un jalador en la esquina y otro al fondo, que controla el flujo de motos. Tienen todo un sistema coordinado”, agregó Rivera.

Aunque el decreto vigente prohíbe la circulación de dos adultos en motos lineales, la norma no establece sanciones específicas, lo que ha dificultado su cumplimiento. Pese a la presencia de agentes municipales en la zona, no se realizaron intervenciones durante el registro de las imágenes.