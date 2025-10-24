Vecinos del Rímac linchan a delincuente que entró a robar a peluquería

Continúan los hechos delictivos en la capital. Vecinos del Rímac capturaron a un delincuente que ingresó a una peluquería haciéndose pasar por cliente para luego asaltar a la dueña del negocio, una mujer adulta mayor.

Según los primeros reportes policiales y el testimonio de la víctima, el sujeto pidió un corte de cabello, pero en un momento de descuido le arrebató las tijeras y se las clavó en la cabeza, dejándola gravemente herida.

Ante los gritos de auxilio, vecinos de la zona acudieron rápidamente en su apoyo y sorprendieron al delincuente cuando intentaba llevarse la recaudación del día. Los residentes lo redujeron a golpes y lo retuvieron hasta la llegada de la policía.

Minutos después, agentes de la PNP lograron rescatar al sujeto del linchamiento y lo trasladaron a la comisaría del sector, donde permanece detenido mientras continúan las investigaciones.

LA VÍCTIMA PERMANECE HOSPITALIZADA

La mujer fue trasladada al hospital Cayetano Heredia, donde permanece internada a la espera de una cirugía por las graves lesiones en la cabeza. Los vecinos temen que el agresor sea liberado y tome represalias contra quienes intervinieron para detenerlo.