Independencia: queman otra mototaxi en menos de una semana por cupo de S/5

En el tercer día del estado de emergencia, una mototaxi fue incendiada en el distrito de Independencia, en lo que sería un nuevo ataque extorsivo contra la empresa “Servicios Especiales Arabicus”. El atentado ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada en la zona de Paraíso Alto, cuando dos sujetos rociaron combustible a la unidad y la prendieron fuego antes de huir.

El vehículo quedó totalmente calcinado, y los peritos de criminalística llegaron al lugar para recoger evidencias, algo que —según los vecinos— no ocurrió en ataques anteriores.

“Ya somos víctimas, están atentando contra nuestras unidades, que son nuestro único medio de trabajo. Pedimos mano dura a las autoridades”, declaró una de las afectadas.

Los delincuentes dejaron una carta extorsiva en la que exigen S/15 mil como cuota inicial y S/5 diarios a cada socio de la asociación, bajo amenaza de continuar los atentados.

“Piden que el presidente de la asociación se comunique con ellos o van a rodar cabezas”, denunció la víctima.

Este es el tercer ataque en menos de una semana. Días atrás, otra mototaxi de la misma empresa fue quemada en un punto cercano, y un conductor sobrevivió a un ataque a balazos en el paradero inicial de la línea.

Los vecinos y transportistas aseguran vivir atemorizados por la ola de extorsiones, pese al despliegue policial anunciado por el Gobierno.

“No hay vigilancia, no hay presencia de las autoridades. Si no fuera por la prensa, nadie vendría. Pedimos que patrullen esta zona, que ya es una bomba de tiempo”, advirtió una de las vecinas.