Cae delincuente que asesinó a madre e hija en SJL: un menor de edad también fue detenido

La madrugada del último jueves, una madre y su hija fueron brutalmente asesinadas al resistirse al robo de sus pertenencias en el jirón Los Ébanos, en San Juan de Lurigancho. Ambas fueron atacadas con armas blancas por dos delincuentes que las interceptaron cuando caminaban juntas por la vereda.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los sujetos las rodean y las apuñalan sin piedad.

“Quisieron robarles la cartera, el celular… ellas se resistieron y ahí fue cuando el sujeto sacó el cuchillo y las apuñaló”, relató un vecino.

La hija murió en el acto, mientras que la madre falleció camino al hospital de Canto Grande. Las imágenes muestran a ambas intentando pedir ayuda antes de desplomarse sobre el pavimento.

SE LES PUDO IDENTIFICAR GRACIAS A LA IA

Horas después, agentes de la Divincri San Juan de Lurigancho lograron capturar a los responsables gracias al sistema de cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial.

“Capturamos el rostro del sujeto, lo introducimos en el sistema y comparamos con las 610 cámaras del distrito. Así se identificó con un 70% de coincidencia”, explicó un representante de la municipalidad.

La policía detuvo a Carlos Yampier Gutiérrez Torres, de 18 años, y a un menor de edad, quienes fueron delatados por el receptador de los celulares robados.

“Quiero que me perdonen, que me disculpen, estaba en otro mundo”, dijo Gutiérrez Torres al ser presentado por las autoridades.

Ambos enfrentan cargos por robo agravado y homicidio calificado. Según fuentes policiales, podrían recibir cadena perpetua.