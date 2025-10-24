Caen “Los Malditos de Centenario” en el Callao: estarían implicados en balacera con seis heridos

La madrugada de este viernes la Policía Nacional intervino a 12 personas en el asentamiento humano Centenario, una de las zonas más peligrosas del Callao. Entre los detenidos se encuentran cuatro presuntos implicados en la balacera registrada en la urbanización Constanzo, que dejó seis heridos.

SERÍAN SICARIOS Y EXTORSIONADORES

El trabajo fue resultado de varias semanas de investigación e inteligencia policial, durante las cuales se obtuvo material fílmico que permitió identificar a los presuntos integrantes de la organización conocida como “Los Malditos de Centenario”.

Las cámaras de seguridad mostraron a los sospechosos manipulando armas de fuego y movilizándose en distintos vehículos, entre ellos una camioneta plateada que había sido reportada como robada en noviembre de 2024.

“Pensamos que es un ajuste de cuentas entre bandas criminales. Tenemos evidencia fílmica de diferentes hechos delictivos en los que ellos han participado”, declaró un jefe policial a la prensa.

Según las investigaciones, la banda estaría involucrada en casos de sicariato, extorsión y uso ilegal de armas, no solo en el Callao, sino también en distritos vecinos.

En el operativo participó el general Óscar Arriola, quien también se refirió al caso del suboficial Luis Magallanes, investigado por el presunto secuestro de un empresario. Arriola confirmó que el agente afrontará el proceso en libertad y que pronto se reincorporará a la Policía Nacional.

“Es un acto de estricta justicia. Él está con comparecencia y regresará a su unidad de origen, la División de Secuestros”, indicó el general.