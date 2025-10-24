Policía asesinado en Carabayllo es trasladado a Chachapoyas para recibir el último adiós

Continúa la investigación en torno al asesinato del alférez de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificado como Yhordi Escobedo Mori, quien fue acribillado con al menos cuatro disparos la madrugada del jueves en el distrito de Carabayllo, cuando dejaba a su enamorada en su vivienda.

La madre del joven agente contó que fue ella quien comunicó la lamentable noticia a la familia luego de ser informada del crimen cerca de la medianoche. Asimismo, señaló que la enamorada de su hijo no se ha acercado al velorio, situación que ha generado malestar e incertidumbre entre los deudos. “No ha venido al velorio”, expresó la madre del alférez.

El hermano de Escobedo Mori señaló que no descartan que el crimen esté relacionado con las investigaciones que él venía realizando como parte de su labor policial. “Él hacía investigaciones de los delitos que ocurren en la zona. Puede ser una causal, no se descarta. A ciencia cierta no sabemos cuál es la causa aún”, indicó.

El familiar también afirmó que la relación sentimental del alférez les era prácticamente desconocida. “Sabíamos que tenía enamorada, pero nunca la mencionó, nunca la trajo a la casa y no sabíamos cuánto tiempo de relación tenían”, sostuvo.

FAMILIA DESCARTA ROBO Y EXIGE QUE SE INVESTIGUE ASESINATO

La PNP continúa investigando este crimen que ha conmocionado a la institución policial. Según la familia, descartan que se haya tratado de un robo, pues todas sus pertenencias fueron recuperadas del lugar. Además, esperan que las cámaras de seguridad de la zona permitan identificar a los atacantes que acabaron con la vida del joven alférez Escobedo Mori.

El cuerpo del agente será trasladado a su natal Chachapoyas, donde sus amigos y familiares le darán el último adiós. La familia exige justicia y que se investigue para dar con los responsables.