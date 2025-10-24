José Jerí realiza visita sorpresa a comisaría de Alfonso Ugarte y se molesta al no hallar al comisario

Por tercer día consecutivo, el presidente de la República, José Jerí, encabezó una jornada de supervisión de operativos policiales en distintos puntos de Lima Norte, en el marco del estado de emergencia.

Durante la madrugada, el mandatario recorrió los distritos de Puente Piedra, Los Olivos y la Panamericana Norte, acompañado del alcalde Renán Espinoza. En el trayecto, visitó también varias dependencias policiales, entre ellas la comisaría de Alfonso Ugarte y Radio Patrulla, con el fin de constatar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad.

SE MOSTRÓ MOLESTO

Sin embargo, al llegar a la comisaría de Alfonso Ugarte, el presidente no encontró al comisario a cargo y mostró su incomodidad frente a los medios de comunicación.

“Me extraña mucho el comportamiento de esta comisaría. Debería estar en una posición de alerta, pero aparentemente en esta comisaría no pasa nada”, declaró Jerí visiblemente molesto.

Fuentes policiales informaron posteriormente que el comisario se encontraba liderando un operativo en el distrito al momento de la llegada del presidente. Según el reporte preliminar, diez personas fueron intervenidas durante dichas acciones de control.

Tras la visita, el mandatario retornó a Palacio de Gobierno, pero se espera que continúe su recorrido por otras zonas de Lima en los próximos días como parte de las labores de supervisión del estado de emergencia.