Asesinan a hombre en obra de av. Flor de Amancaes: vecinos reclaman falta de seguridad pese al estado de emergencia

Un hombre fue asesinado a balazos en la avenida Flor de Amancaes, en el distrito del Rímac, mientras descansaba cerca de una obra de mejoramiento de vías ejecutada por la municipalidad. El hecho ocurrió en las primeras horas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.

Según testigos, la víctima —identificada como Jesús Rojas Barbarán— fue atacada por desconocidos que le dispararon cinco veces antes de huir del lugar.

“Estamos en estado de emergencia y no hay seguridad. Queremos que la policía haga su trabajo”, reclamó una vecina de la zona.

VECINOS LE INCREPAN A LA POLICÍA

Los residentes denunciaron la ausencia de patrullaje policial, pese al despliegue anunciado por el Gobierno. Minutos después de la llegada de las cámaras de Panamericana Televisión, una patrulla acudió al lugar, pero fue increpada por los vecinos. “Ustedes no trabajan, deben hacer su trabajo, rondear”, se escuchó entre los reclamos.

El alcalde del Rímac, Néstor La Rosa, confirmó que la víctima no pertenecía al grupo de trabajadores municipales, y que habría llegado al lugar junto a otra persona.

“No eran trabajadores de la obra. Venían de Surco y, según la Policía, tenían pequeños antecedentes. Eso está siendo investigado”, precisó el burgomaestre.

Este nuevo homicidio se suma a una serie de ataques registrados en obras de construcción del distrito. En octubre, dos obreros lograron escapar de una ráfaga de disparos, y días después, los “Injertos del Rímac” dejaron una misiva atribuyéndose el atentado.

Asimismo, el 24 de septiembre, dos trabajadores fueron asesinados en la cuadra 3 del jirón Ramón Espinoza, crimen también reivindicado por esa banda.

El alcalde reconoció que la extorsión en obras públicas y privadas se ha vuelto una constante en la capital.

“En todas las obras hay extorsiones, y el Rímac no es ajeno. Si hasta alguien que levanta una pared puede ser baleado, imagínese lo demás”, advirtió.

La Policía Nacional maneja dos hipótesis principales: un ajuste de cuentas o una disputa entre bandas por el cobro de cupos en la zona. Las investigaciones continúan.