Postes, basura y autos invadiendo ciclovías: el caos del transporte sostenible en Lima

El mal estado de las ciclovías en Lima continúa siendo una muestra de desinterés municipal. En distritos como Magdalena, Pueblo Libre y Surco, las vías destinadas al transporte sostenible presentan deterioro, obstáculos y una evidente falta de mantenimiento. En algunos tramos, los bolardos que separan a los ciclistas del tránsito vehicular han desaparecido, lo que deja a los usuarios expuestos a accidentes y a la invasión de autos y motocicletas.

Ciclovías convertidas en veredas y basureros

Un recorrido por la avenida La Marina revela el grado de abandono: tramos cubiertos de residuos, volardos rotos y vehículos estacionados donde deberían circular las bicicletas. Frente al Hospital Militar, la situación es crítica. Las estructuras de protección están destruidas y la vía se encuentra llena de basura. Vecinos y peatones coinciden en que la falta de limpieza y control policial agrava el problema, pues los conductores ocupan la ciclovía sin sanción alguna.

En Surco, el panorama no mejora. En la avenida Manuel Olguín, junto al Jockey Plaza, una vía pintada de rojo es, en teoría, una ciclovía; sin embargo, no cuenta con señalización ni advertencias visibles. Postes y cables atraviesan la ruta, lo que obliga a los peatones a caminar sobre el carril exclusivo para ciclistas, generando conflictos y posibles accidentes.

La misma escena se repite en Lima Norte. En la avenida Túpac Amaru, frente a la Universidad Nacional de Ingeniería, cústeres y automóviles invaden sin reparo la ciclovía, ignorando las normas de tránsito. A pocos meses del cierre de las gestiones municipales, la falta de mantenimiento y fiscalización deja en evidencia que los espacios diseñados para promover la movilidad sostenible han sido relegados, poniendo en riesgo a quienes optan por una forma de transporte más segura y ecológica.