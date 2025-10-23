La Victoria: Policía desmantela “quinta del terror” en megaoperativo

Un operativo conjunto realizado en las primeras horas del estado de emergencia permitió a la Policía Nacional desmantelar una quinta en la zona de Tacora, La Victoria, utilizada como centro de operaciones de delincuentes dedicados al robo de celulares y vehículos menores. Durante la intervención, se logró la detención de 23 personas y la incautación de motocicletas, celulares y otros bienes relacionados con la actividad ilícita.

Incautaciones y detenciones en la “quinta del terror”

Entre los detenidos, nueve fueron imputados por delitos como tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y receptación de bienes robados. La operación, que incluyó a la división de investigación de robos, el SWAT y el grupo Greco, permitió además recuperar celulares sustraídos a víctimas recientes, incluyendo equipos pertenecientes a la periodista Carla Tencio. La policía detalló que se revisaron motos lineales y otros objetos hallados en la propiedad, todos sometidos a peritaje por la Ditrobe.

La quinta, propiedad de un ciudadano particular, había sido alquilada a personas de conducta delictiva, quienes impedían incluso el acceso del dueño al predio. Según las autoridades, los delincuentes, en su mayoría ciudadanos venezolanos y colombianos, actuaban violentamente en la zona de la avenida Aviación, utilizando armas blancas para arrebatar pertenencias a transeúntes. Entre los detenidos también figuran tres ciudadanos peruanos.

El operativo evidencia el impacto de las medidas de seguridad adoptadas en el marco del estado de emergencia y la coordinación entre distintas unidades policiales para recuperar espacios utilizados por la criminalidad. Las autoridades indicaron que continuarán con el seguimiento de los detenidos y la recuperación de bienes robados para restablecer la seguridad en la zona.