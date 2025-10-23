Los Olivos: capturan a dos delincuentes que planearon ataque a bus de Translicsa

Un violento ataque a un bus de transporte público casi termina en tragedia en Los Olivos. Dos delincuentes fueron detenidos por la Policía Nacional luego de ser identificados como los responsables de disparar contra una unidad de la empresa Translicsa, en un hecho que ha generado alarma en plena vigencia del estado de emergencia.

EN PLENO ESTADO DE EMERGENCIA

El bus de la empresa Translicsa, que cubre la ruta San Martín de Porres – La Victoria, fue atacado cuando transportaba pasajeros. Uno de los proyectiles pasó a centímetros del conductor, que logró salir ileso por fortuna. Las imágenes del vehículo con impactos de bala reflejan la violencia del ataque y la audacia de los criminales.

Dos días después del atentado, agentes policiales capturaron a Eloy Saavedra Sarango y Luis Quiroz Escalona, presuntos miembros de la organización criminal “Los Gatilleros del Olimpo”. Ambos fueron intervenidos cerca del paradero inicial de la empresa, en el límite entre Los Olivos y San Martín de Porres, cuando realizaban “reglaje” y “marcaje” a posibles víctimas.

PLAN CRIMINAL EN CHATS

Durante la intervención, los detenidos intentaron escapar, pero fueron reducidos en el pavimento. En su poder se halló una pistola abastecida, que será sometida a peritaje para determinar si fue usada en el ataque al bus. Además, la Policía incautó dos celulares que contenían mensajes donde los delincuentes planeaban el asesinato del conductor de Translicsa.

El comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, informó que los detenidos incluso comentaban sobre el estado de emergencia en sus conversaciones, mostrando desprecio por las medidas de seguridad. Ambos permanecen en el Depincri de Los Olivos mientras continúan las investigaciones para determinar la participación de más implicados en este atentado que pudo tener un desenlace fatal.