Cae alias “Boby”, acusado de dirigir tres organizaciones criminales en Lima Norte

En una operación ejecutada por la Policía Nacional del Perú, agentes del orden lograron la captura de Eric Anthony Pascual García, alias Boby, un sujeto de 31 años que era considerado el presunto líder de la red delictiva “Los Michis”. El individuo fue intervenido cuando se desplazaba a bordo de una camioneta negra por la cuadra 7 de la avenida Bartolomé Herrera. Según las autoridades, sobre él pesan dos condenas a cadena perpetua y una requisitoria vigente por asociación ilícita para delinquir.

Alias “Bobby”, entre las mafias más violentas del norte de Lima

De acuerdo con la División de Secuestros y Extorsiones, Pascual García no solo integraba “Los Michis”, sino también “Los Diablos” y “Los Sanguinarios del Norte”, tres organizaciones implicadas en graves delitos. Su estructura criminal se habría dedicado a extorsionar transportistas y mototaxistas, además de ejercer control sobre obras de alcantarillado y venta ilegal de terrenos en distritos como Carabayllo, Comas, Puente Piedra y Santa Rosa.

Durante el allanamiento en su vivienda ubicada en Carabayllo, los agentes incautaron un arma de fuego con número de serie erradicado, municiones y una libreta que contendría anotaciones relacionadas con los cobros ilegales. Este material constituye, según la Policía, una pieza clave para esclarecer las actividades económicas de la red delictiva.

Las autoridades sostienen que la detención de Bobby representa un golpe significativo a la estructura de “Los Sanguinarios del Norte”, organización que habría venido financiando delitos de sicariato y extorsión en diferentes puntos de la capital. Con esta intervención, se espera avanzar hacia el desmantelamiento completo de la organización criminal y el fortalecimiento del control policial en zonas de alto riesgo.