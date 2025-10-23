Ministro Vicente Tiburcio encabeza operativo contra extorsionadores en Huaycán

En un nuevo golpe contra la delincuencia, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron desarticular a una presunta organización criminal dedicada a extorsionar a transportistas en la zona R de Huaycán. El operativo contó con la presencia del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien acompañó la intervención como parte de los megaoperativos que se vienen realizando de forma simultánea en distintas zonas de Lima.

Durante la intervención, las autoridades detuvieron a tres personas —un hombre y dos mujeres, madre e hija— señaladas como presuntos integrantes de la banda conocida como Los Chuquis de la zona R de Huaycán. El grupo habría estado implicado en el envío de cartas extorsivas a conductores y empresas de transporte público, según las evidencias halladas en el lugar.

Evidencias y coordinación permanente de operativos en Lima

En el inmueble intervenido, los efectivos policiales incautaron cartas de amenaza, un revólver, celulares, drogas, una balanza digital, municiones, tarjetas bancarias y el DNI de uno de los sospechosos. De acuerdo con el informe policial, estos objetos confirmarían la participación de los detenidos en actividades ilícitas relacionadas con la extorsión.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, reiteró que estas acciones forman parte de un plan integral de seguridad impulsado junto al presidente interino José Jerí. “Los operativos van a continuar. Seguiremos recorriendo las distintas zonas de Lima —norte, sur y este— acompañando a nuestra Policía Nacional en todas las intervenciones”, sostuvo durante la jornada en Huaycán.