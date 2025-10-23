Óscar Arriola tras muerte de joven policía: "La familia ya tiene todo el apoyo de la PNP"

La Policía Nacional del Perú (PNP) continúa con las diligencias para esclarecer el asesinato de un alférez ocurrido la madrugada del jueves en el distrito de Carabayllo. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que los peritos de criminalística trabajan en el recojo de evidencias científicas y balísticas para determinar las circunstancias exactas del crimen. El alto mando policial indicó que aún es prematuro adelantar hipótesis, pero se manejan varias líneas de investigación bajo la conducción del Ministerio Público.

Arma percutada y primeras hipótesis de la investigación

Durante la intervención en la escena del crimen, los investigadores hallaron el arma del alférez fuera del vehículo, con signos de haber sido disparada. Según Arriola, la pistola estaba con el cerrojo hacia atrás, lo que sugiere que pudo haber sido utilizada en un intento de defensa. Sin embargo, recalcó que serán los exámenes químicos y balísticos los que confirmen si el oficial llegó a accionar su arma. La posición del cuerpo y la ubicación del arma serán claves para establecer la secuencia de los hechos.

El comandante general también confirmó que los objetos personales del alférez permanecían intactos, lo que reduce la posibilidad de un robo como móvil principal. Asimismo, señaló que el testimonio de la pareja del agente, presente en el lugar, y los reportes de testigos serán contrastados con las pericias forenses. “Estamos en los actos iniciales y toda hipótesis debe ser sustentada con elementos técnicos y científicos”, expresó.

Arriola lamentó la pérdida del joven oficial, quien tenía dos años de servicio, y transmitió las condolencias institucionales a su familia. Además, aseguró que el caso será investigado con transparencia y que la PNP brindará el apoyo correspondiente a los deudos. “Cada vez que cae un policía, se renueva nuestro compromiso de dar con los responsables”, subrayó.