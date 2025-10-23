Presidente José Jerí y alcalde de San Juan de Lurigancho se reúnen para verificar laderas de ríos

El presidente interino José Jerí encabezó la madrugada de este jueves una serie de operativos de seguridad en el Callao, en el marco del estado de emergencia que rige en Lima y el primer puerto. El mandatario inició su recorrido en la nueva base de videovigilancia del Callao y continuó a pie por los Barracones, donde dialogó directamente con vecinos y autoridades locales. Estuvo acompañado por alcaldes de la zona, entre ellos Pedro Spadaro (Callao), Alex Callán (Bellavista), Rodolfo Adrianzén (La Perla), Ciro Castillo (gobernador regional) y Patricia Chirinos, congresista chalaca.

Durante su recorrido, Jerí tuvo un emotivo encuentro con la madre de una joven bailarina de 19 años que fue asesinada el último fin de semana durante una fiesta en el Callao. En medio de lágrimas, la mujer pidió justicia, y el presidente exigió explicaciones al comisario del sector sobre el avance de las investigaciones. Posteriormente, el jefe de Estado visitó la comisaría Alipio Ponce y la sede policial de Ventanilla, donde recibió reportes de los últimos operativos y aseguró que “ningún acto delincuencial quedará impune”.

Acciones preventivas ante lluvias en San Juan de Lurigancho

Esta mañana, Jerí tiene previsto participar en el lanzamiento del plan de descolmatación y limpieza de ríos y quebradas en San Juan de Lurigancho, junto al alcalde de Lima, Renzo Reillardo, y el ministro de Vivienda, Wilder Cifuentes. En la actividad también se desplegarán excavadoras, volquetes y cargadores frontales de la Municipalidad Metropolitana y del sector Vivienda, con el objetivo de intervenir más de cuatro kilómetros del cauce del río Huaycoloro, beneficiando a unos 20 mil vecinos del distrito.

El mandatario anunció además que este viernes sostendrá una reunión con alcaldes y el gobernador regional del Callao para coordinar mejoras en la iluminación pública y fortalecer la seguridad en zonas críticas. Jerí destacó que el actual estado de emergencia busca marcar una diferencia frente a los anteriores: “Estamos en una etapa ofensiva contra la delincuencia. Si hay que endurecer las medidas, se hará”, aseguró durante su intervención.